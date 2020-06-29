Женщина долго не могла забеременеть, прошла обследование и выяснила, что она мужчина

Как передает американское издание PTI, женщина в течение 30 лет жила абсолютно нормальной жизнью, 9 лет была замужем и пыталась забеременеть. Но все изменилось, когда у нее начались боли в нижней части живота. Она обратилась к врачу, и во время обследования выяснилось, что внешне она женщина, а генетически – мужчина, причем страдающий от рака яичек.

«По своей внешности она – женщина. Ее голос, развитая грудь, наружные половые органы — все указывает на это. Однако матка и яичники отсутствуют с рождения», — рассказал онколог Анупам Дутта, добавив, что при этом у нее никогда не было менструации. Специалисты сделали исследование – кариотипирование, которое выявило «истинную личность» пациентки: что у жительницы Калькутты женский фенотип, но при этом выявлены мужские половые хромосомы XY. Это очень редкое состояние, встречающееся на каждые 22 тысячи человек. Это генетическое отклонение называется синдромом нечувствительности к андрогенам или синдромом Морриса. Любопытно, что у сестры женщины тоже выявлено подобное заболевание, в связи с чем стало понятно, что это передается по наследству.