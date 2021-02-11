Женщина 9 месяцев притворялась беременной, чтобы удержать мужа

Житель Дагестана опубликовал в социальных сетях жуткое видео — его новорожденных и якобы погибших в роддоме детей заменили на кукол. За расследование странного инцидента взялись местные власти и обнаружили странные подробности,

«Мы проверили все базы — такая женщина к нам не поступала. К слову, ставропольские роддома оборудованы камерами наблюдения — проконтролировать можно и по записям. В нашем перинатальном центре работают с самыми тяжелыми патологиями при беременности. И мертворождений, случаев гибели младенцев тут не было очень давно. А двойных, насколько мне известно, — никогда. К тому же, в случае смерти, тело родственникам передается не медучреждением, а патологоанатомической службой — после соответствующего исследования», — заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Врачи обследовали «молодую маму», которая, как выяснилось, и не думала рожать, и не нашли никаких свидетельств того, что она недавно родила.

Оказалось, что женщина все придумала. Такая идея пришла ей в голову для того, чтобы удержать супруга — в семье возникло недопонимание, поскольку мужчина очень хотел детей.

Сейчас Даутов в шоке от происходящего. Он утверждает, что его жена абсолютно точно была беременной, и живот у нее рос. Как женщине удалось настолько достоверно притворяться, остается загадкой.

«Я внушила себе до такой степени, что я начала чувствовать шевеление. У меня был очень большой живот. Я в день его рождения сказала, что у нас будет двойня», — заявила женщина во время допроса.

Шокированы и местные власти:

«Вот и финал рассказа о якобы подмене тел младенцев. Вчера было проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала. Позже она письменно подтвердила, что вся эта история — выдумка... Что тут можно сказать? У меня слов нет. Теперь это дело семьи и правоохранительных органов», — заявил губернатор в личном блоге.

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