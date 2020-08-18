Жена Виторгана показала милое видео годовалой дочери с новой игрушкой: «Тебе нравится, котик?»

«У нашей старшей Этель ходунков не было. Кларочке наши друзья подарили на день рождения, здесь в Киеве, ходунки. Как вы считаете нужны они деткам или естественным путем ребенок итак научится ходить?», — поделилась опытом 58-летняя мать.

«Ходунки облегчают жизнь маме, и, на мой взгляд, являются профилактикой черепно-мозговых травм у подвижного ребенка. А долго в них находиться и сам малыш не будет», «Очень милые девчонки», «Очень приятный подарок! Кларочка довольна, а это самое главное! Удобная вещь, отличный подарок, но не увлекайтесь, все хорошо в меру! Кларочка — копия мамина, Этель — папина. Чудесные малышки! Здоровья и счастья им, а вам терпения в их воспитании!», — прокомментировали подписчики Ирины.

Ирина и Эммануил Виторган отважились стать родителями, когда актеру было уже 78 лет, а его жене 56. Супруги уверяли, что Ирина сама родила Этель, а то, что младшую выносила суррогатная мать, скрывать уже не стали.

Страницы счастливых родителей в Instagram полны детскими фотографями и милыми видео с их малышками. Виторганы не скрывают, что по полной наслаждаются поздним родительством, и делятся эмоциями с подписчиками.