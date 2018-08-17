Жена Марата Башарова показала новые трогательные снимки с мужем и 2-летним сыном

28 июля 2016 года известный актер Марат Башаров стал отцом во второй раз — его вторая супруга Елизавета родила сына Марселя. В этом году в день рождения мама и папа малыша устроили ему веселый праздник с аниматорами, воздушными шариками, вкусными угощениями и катаниями на детских велосипедах, но фото показали лишь сейчас.