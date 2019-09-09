Жена Хабиба Нурмагомедова ждет третьего ребенка

О том, что у чемпиона скоро появится еще один ребенок, в интервью изданию Sport24 рассказал, отец спортсмена и по совместительству его тренер Абдулманап Нурмагомедов.

«У Хабиба сейчас двое детей. Ждем третьего. Хабиб же должен уделять внимание семье. Он смотрит, как я тренирую сына. Все упражнения у нас общеразвивающего плана. Когда он устает, его забирают спать», — рассказал Нурмагомедов-старший.

В Instagram на 30-летнего спортсмена подписаны больше 16 млн человек. Но на странице Хабиба не найти фотографии с женой и детьми: чемпион не рассказывает о личной жизни. Известно, что у него с супругой растет 4-летяя дочь и 2-летний сын. И теперь известно, что в семье ожидают пополнение.

Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Гонорар спортсмена за победу в Абу-Даби, где проходил бой, составил 6 млн долларов, но за счет рекламных контрактов он может вырасти в несколько раз.