Жена известного ювелира пыталась до смерти заморозить своих детей в лесу

В Подмосковье женщина отвезла в лес и оставила замерзать без одежды трех своих детей — об этом сообщает Telegram-канала «112».

После ссоры с мужем 33-летняя Наталья решила отомстить своей пассии, для этого она вывезла 10-летнего Георгия, годовалую Марфу и 2-летнего Лазаря в район лесополосы, сняла одежду, раздела детей и повела их вглубь леса. Голую женщину и плачущих детей заметил местный житель, гуляющий с собакой, после чего моментально позвонил в полицию.

Их экстренно доставили в больницу с разными стадиями обморожения, двухлетний малыш сейчас в коме, а сама Наталья получила обморожение стоп.

По данным Telegram-канала «112» отцом детей оказался популярный московский ювелир Илья К., который состоит в браке с другой женщиной и воспитывает с ней 4-х детей. Несколько лет назад мужчина увлекся приехавшей из Чувашии Натальей, купил ей квартиру в Подмосковье, а после стал отцом двух ее младших детей — Марфы и Лазаря.

Со слов близкого источника, в последнее время Наталья углубилась в религиозные учения и стала странно себя вести. Она называла себя грешницей, возможно, религиозная фанатичность подтолкнула женщину расправиться с незаконнорожденными детьми.

Сейчас дети в безопасности, их планирует забрать отец, а матери предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Это важно знать:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям