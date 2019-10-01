Жена Дмитрия Тарасова отмечает экватор беременности: «20 счастливых недель»

Дмитрий и Анастасия признались, что не в силах были больше скрывать свое счастье. «Мечты сбываются», - добавил тогда спортсмен. Теперь Instagram Тарасовых пестрит не только фотографиями с их дочерью Миланой, но и семейными фотосессиями, на которых у Анастасии виден большой живот.