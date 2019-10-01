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Жена Дмитрия Тарасова отмечает экватор беременности: «20 счастливых недель»

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Дмитрий и Анастасия Тарасовы

Фото: Instagram

В знаменательную для семьи дату Анастасия получила от супруга подарок.

Недавно футболист Дмитрий Тарасов и его 25-летняя жена Анастасия признались, что станут родителями во второй раз. То, что в семье скоро появится еще один малыш, счастливые супруги скрывали несколько месяцев.

Дмитрий и Анастасия признались, что не в силах были больше скрывать свое счастье. «Мечты сбываются», - добавил тогда спортсмен. Теперь Instagram Тарасовых пестрит не только фотографиями с их дочерью Миланой, но и семейными фотосессиями, на которых у Анастасии виден большой живот.

Анастасия Тарасова поделилась с подписчиками радостным событием, рассказав, что находится в середине беременности. Она разместила в соцсети фото с огромным букетом роз, полученным от мужа. «Счастливые 20 недель беременности», - подписала она снимок.

«Супер!», «Счастья вам», «Шикарные цветы и мамочка тоже», «Поздравляю с экватором», «Крутецкие розы», «Поздравляем», - написали Анастасии.

Напомним, Дмитрий и Анастасия Тарасовы воспитывают годовалую дочь Милану. У Дмитрия также есть 10-летняя дочь Ангелина от первого брака. Второй женой футболиста была Ольга Бузова.

Фото и видео: Instagram

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