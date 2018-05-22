Жена Аршавина показала трогательные семейные фото с их общей годовалой дочкой

В семье Андрея и Алисы Аршавиной наконец все спокойно, и экс-журналистка решила вернуться в соцсети. На днях она наконец показала лицо маленькой дочки Есени, а сегодня утром выложила еще несколько снимков, сделанных в феврале во время домашней вечеринки в честь первого дня рождения малышки.
Алиса не подписала фото с мужем и дочкой, но они говорят сами за себя — девочка очень похожа на папу. На снимках Андрей держит на руках Есеню и играет с ней.
Фолловеры Аршавиной рассыпались в комплиментах молодой маме и ее родным: «Одно лицо:-))))) ну точно будущая спортсменка!) Счастья Всей Вашей семье и пусть все невзгоды будут обходить Вас семью стороной!», «Вы — мужественная женщина. Дай Бог Вам мудрости и сил. А детка — хороша!», «Как я рада видеть вас улыбающейся. Детки сладки, особенно сыночек».
Напомним, у Алисы есть еще двое детей от первого брака, которых Андрей Аршавин воспитывает как своих. При этом у самого футболиста тоже есть трое старших наследников от Юлии Барановской, которым он обязан выплачивать алименты.
Фото: Instagram