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Жена Аршавина показала трогательные семейные фото с их общей годовалой дочкой

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Алиса Аршавина с детьми и родителями
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Недавно Алиса Аршавина наконец вернулась в Instagram и опубликовала милые снимки с дочерью Есенией.

В семье Андрея и Алисы Аршавиной наконец все спокойно, и экс-журналистка решила вернуться в соцсети. На днях она наконец показала лицо маленькой дочки Есени, а сегодня утром выложила еще несколько снимков, сделанных в феврале во время домашней вечеринки в честь первого дня рождения малышки.

Алиса не подписала фото с мужем и дочкой, но они говорят сами за себя — девочка очень похожа на папу. На снимках Андрей держит на руках Есеню и играет с ней.

Фолловеры Аршавиной рассыпались в комплиментах молодой маме и ее родным: «Одно лицо:-))))) ну точно будущая спортсменка!) Счастья Всей Вашей семье и пусть все невзгоды будут обходить Вас семью стороной!», «Вы — мужественная женщина. Дай Бог Вам мудрости и сил. А детка — хороша!», «Как я рада видеть вас улыбающейся. Детки сладки, особенно сыночек».

Напомним, у Алисы есть еще двое детей от первого брака, которых Андрей Аршавин воспитывает как своих. При этом у самого футболиста тоже есть трое старших наследников от Юлии Барановской, которым он обязан выплачивать алименты.

Фото: Instagram

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