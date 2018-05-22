Жена Аршавина показала трогательные семейные фото с их общей годовалой дочкой

В семье Андрея и Алисы Аршавиной наконец все спокойно, и экс-журналистка решила вернуться в соцсети. На днях она наконец показала лицо маленькой дочки Есени, а сегодня утром выложила еще несколько снимков, сделанных в феврале во время домашней вечеринки в честь первого дня рождения малышки.

Алиса не подписала фото с мужем и дочкой, но они говорят сами за себя — девочка очень похожа на папу. На снимках Андрей держит на руках Есеню и играет с ней.