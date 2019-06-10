«Жду девочку»: Яна Поплавская удивила фотографией с большим животом

«Живот уж сильно низко сделали, неестественно смотрится, а вообще-то вам идет!», «Беременные такими красавицами не бывают, они выглядят иначе. Но очень бы хотелось, что б у Вас родилась девочка. У меня тоже два сына, я ими горжусь! Но сожалею, что не родила третьего, а вдруг девочка. Теперь уже поздно», «Яна, там похоже двойня???», «А,что можно и родить ...тем более дочку…», «У Вас животик опустился 🤣🤣на днях родите 👍👍👍👍👍 Здоровья малышке», — обсуждают снимок подписчики. Однако большинство комментаторов «раскусили» актрису – кадр сделан на съемочной площадке.