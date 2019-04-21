logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Завидные женихи»: пользователи Сети обсуждают подросших сыновей Галины Юдашкиной

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Большая семья Галины Юдашкиной

Фото: Instagram Галины Юдашкиной
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Дочь прославленного кутюрье поделилась новым фото с детьми.

29-летняя Галина Юдашкина с супругом Петром Максаковым воспитывают трехлетнего Анатолия и годовалого Аркадия. Знаменитая мама часто делится новыми фотографиями малышей, и эти снимки неизменно набирают большое количество лайков и комментариев. «Супер крутые сыновья у меня ✌🏻» — подписала Галина новый кадр с мальчиками.

«Завидные женихи», «Сама мама крутая,сыновья крутышки,баба с дедой крутые», «Анатолька просто волшебный мальчик!», «Мамина радость», «Какие родители, такие и детки», «Младший такой серьёзный!», «Аркадий Петрович что-то шибко серьёзен!», «Галина, какие же Вы красивые», «Какие чудесные дети!», «Не только крутые, а ещё такие славненькие», «Младший прямо дед - копия! Надо же», «Хорошенькие мальчишечки», «Прелестная молодая мама двух супер крутых мальчуганов!!!», «Аркадий серьёзный такой, а Толян- артист!» — написали фолловеры.

(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Ольга Бузова высмеяла Дмитрия Тарасова, а он опубликовал нежное фото с новой женой
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой
«Где ты это выучила»: дочь удивила Максима Галкина новыми словами
Тест: узнайте, действительно ли вы добрый человек или только притворяетесь