«Завидные женихи»: пользователи Сети обсуждают подросших сыновей Галины Юдашкиной

«Завидные женихи», «Сама мама крутая,сыновья крутышки,баба с дедой крутые», «Анатолька просто волшебный мальчик!», «Мамина радость», «Какие родители, такие и детки», «Младший такой серьёзный!», «Аркадий Петрович что-то шибко серьёзен!», «Галина, какие же Вы красивые», «Какие чудесные дети!», «Не только крутые, а ещё такие славненькие», «Младший прямо дед - копия! Надо же», «Хорошенькие мальчишечки», «Прелестная молодая мама двух супер крутых мальчуганов!!!», «Аркадий серьёзный такой, а Толян- артист!» — написали фолловеры.