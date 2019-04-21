«Завидные женихи»: пользователи Сети обсуждают подросших сыновей Галины Юдашкиной

29-летняя Галина Юдашкина с супругом Петром Максаковым воспитывают трехлетнего Анатолия и годовалого Аркадия. Знаменитая мама часто делится новыми фотографиями малышей, и эти снимки неизменно набирают большое количество лайков и комментариев. «Супер крутые сыновья у меня ✌🏻» — подписала Галина новый кадр с мальчиками.
«Завидные женихи», «Сама мама крутая,сыновья крутышки,баба с дедой крутые», «Анатолька просто волшебный мальчик!», «Мамина радость», «Какие родители, такие и детки», «Младший такой серьёзный!», «Аркадий Петрович что-то шибко серьёзен!», «Галина, какие же Вы красивые», «Какие чудесные дети!», «Не только крутые, а ещё такие славненькие», «Младший прямо дед - копия! Надо же», «Хорошенькие мальчишечки», «Прелестная молодая мама двух супер крутых мальчуганов!!!», «Аркадий серьёзный такой, а Толян- артист!» — написали фолловеры.
(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram