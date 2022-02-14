Запрыгнуть в последний вагон: назван крайний срок для рождения ребенка
По словам специалиста, родить следует за 10 лет до наступления климакса. «Оптимально, как заложено природой, нам родить до 40 лет, потому что природа заложила таким образом, что ребеночек рожден в 40, и природа дает нам еще 10 лет молодости до наступления климакса, чтобы мы все наше потомство могли вырастить — мы же животные. Природа дала нам такую возможность — вырастить всех наших детей и дальше уйти в угасание», — объяснила Елена Чулкова.
Очень хорошо, если женщина успела родить до 40 лет, отметила акушер-гинеколог в эфире радиостанции «Говорит Москва». В ином случае начинаются различные сложности, например, может не хватать яйцеклеток. Дело в том, что их количество формируется внутриутробно. «То есть маленькая девочка находится внутри своей мамы, и именно тогда уже определяется, сколько всего яйцеклеток ей отмерено. Сколько там заложилось — столько и будет», — заключила Чулкова.
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