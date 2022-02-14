Запрыгнуть в последний вагон: назван крайний срок для рождения ребенка

По словам специалиста, родить следует за 10 лет до наступления климакса. «Оптимально, как заложено природой, нам родить до 40 лет, потому что природа заложила таким образом, что ребеночек рожден в 40, и природа дает нам еще 10 лет молодости до наступления климакса, чтобы мы все наше потомство могли вырастить — мы же животные. Природа дала нам такую возможность — вырастить всех наших детей и дальше уйти в угасание», — объяснила Елена Чулкова.