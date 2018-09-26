Западные СМИ: Виктория Бекхэм родит супругу пятого ребенка

Поговаривают, что и без того большую семью Дэвида и Виктории Бекхэмов ждет пополнение. Источник, близкий к супругам, сообщил в интервью австралийскому журналу OK!, что, находясь в компании друзей, экс-футболист уже поднимает тосты за эту радостную новость и выглядит очень счастливым.

Напрямую ни Дэвид, ни Виктория пока не комментируют слухи о беременности. Напомним, совсем недавно они в очередной раз опровергли информацию о разводе, так что, вполне возможно, новость об интересном положении дизайнера также окажется лишь домыслами.