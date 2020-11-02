Законопроект об изъятии детей из семьи за 24 часа поддержали в России

Также в кабинете министров предлагают значительно сократить время на изъятие несовершеннолетних и организовать финансирование новых функций органов внутренних дел, которых вовлекут в этот процесс.

Как пишет газета «Известия», инициативу уже поддержали в профильном комитете Государственной думы, занимающемся вопросами семьи, женщин и детей. Руководитель комитета Тамара Плетнева объяснила, что документ могут принять уже до конца 2020 года. Первое чтение законопроекта в парламенте намечено на 25 ноября. Плетнева подчеркнула, что законопроект поможет «спасти детишек», так как регулирует работу органов опеки, которые должны присутствовать при изъятии ребенка и не допускать злоупотреблений.