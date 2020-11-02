Законопроект об изъятии детей из семьи за 24 часа поддержали в России
Также в кабинете министров предлагают значительно сократить время на изъятие несовершеннолетних и организовать финансирование новых функций органов внутренних дел, которых вовлекут в этот процесс.
Как пишет газета «Известия», инициативу уже поддержали в профильном комитете Государственной думы, занимающемся вопросами семьи, женщин и детей. Руководитель комитета Тамара Плетнева объяснила, что документ могут принять уже до конца 2020 года. Первое чтение законопроекта в парламенте намечено на 25 ноября. Плетнева подчеркнула, что законопроект поможет «спасти детишек», так как регулирует работу органов опеки, которые должны присутствовать при изъятии ребенка и не допускать злоупотреблений.
Проект предусматривает право изымать детей из семьи только по решению районного суда и при доказанной вине родителей. Изменения будут внесены в Гражданский и Семейный кодексы. При этом изъятие ребенка из семьи может применяться как мера немедленного реагирования.
Ранее инициативу раскритиковали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. В РПЦ считают, что это может привести к произволу органов опеки. Фадеев напомнил, что такие важные поправки нельзя принимать впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. По его словам, тема изъятия детей очень важная и тонкая.
Фото: pixabay.com
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