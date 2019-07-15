«Зачем такой праздник?»: Костенко и Тарасова раскритиковали за пышное торжество в честь первого дня рождения дочери

10 июля дочери Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко исполнился год. По примеру многих знаменитостей пара воспользовалась услугами event-агентства для организации праздника, а небольшой видео-фрагмент с торжества модель опубликовала в Instagram: «Только сегодня получила видео Со Дня Рождения нашей доченьки 😍Я очень счастлива, что мы отметили первый год в близком семейном кругу🙏🏻 Спасибо каждому, кто приносит свет, искренность и любовь в наш дом❤️⠀».
Многие фолловеры не оценили креатив звездных родителей: «Не понимаю движ такой. В годик🤣ребенку вообще по***…танцовщицы…которые прыгали в платьях», «Бедные собаки((разноцветные и очень печальные», «Я одна не понимаю зачем такой праздник в честь дня рождения годовалого ребёнка?», «Для детей безусловно нужно все самое лучшее, особенно в сознательном возрасте. Лет так с 3х , но не как в год . Когда он ещё ничего толком не соображает и для него весь мир крутится только вокруг мамы и папы», «Вообще тупо. Ребенок глупо озирается и фига не понимает... С жиру взбесились что ли…», «В годик ребёнок ещё ничего не понимает и не запомнит.. родители устраивают праздник для себя!!!».
Однако нашлись и те, кто встал на защиту Анастасии и Дмитрия: «Настя, вы большая молодец!!! Дети такие моменты всю жизнь помнить будут, даже не смотря на то что всего годик! Это доказано - мною!!! Я почти все помню именно до 5 лет, это самые яркие воспоминания!», «Я считаю что молодцы! Справили Д. Р ребенку на память😍», «Если есть возможность и такой прекрасный повод, празднику быть!!!!!!! Молодцы, родители!!!!», «Праздник в первую очередь , они делали для себя ! Это их дочь , для них это счастье, и они хотят запомнить каждую годовщину , чтобы в старости пересматривать ! И если есть у людей такая возможность , то это прекрасно!».
А что вы думаете по этому поводу?
Больше об Анастасии Костенко вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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