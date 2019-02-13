Забыл о дне рождения дочери и требует миллион евро: адвокат бывшей жены Аршавина рассказал о недостойном поведении футболиста

Адвокат Александр Добровинский, которого бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса пригласила защищать ее интересы в суде, рассказал прессе о жадности и недостойном поведении футболиста. Мужчина, от которого женщина родила 11 февраля 2017-го года дочь Есеню, перестал интересоваться малышкой, не планирует делиться нажитым в течение двух лет брака имуществом, более того — требует деньги у почти уже бывшей жены.

«Аршавин никак не поздравил и вообще не объявился в день рождения дочки. До Есении ему нет дела. Что касается развода, то, да, Алиса будет требовать алименты. Но так как он уже платит 50% от зарплаты бывшей жене — Юле Барановской, больше 50% платить нельзя. Просто эти деньги теперь будут делить не на троих детей, а на четверых. Так что Аршавин ничего не потеряет. С имуществом он тоже "грамотно" распорядился, как и в случае со своей прошлой женой. Дом, в котором они жили с Алисой, который строили вместе, записан на его маму. Как и все квартиры. Алисе ничего не достанется», — цитирует «СтарХит».

Добровинский добавил, что футболист потребовал у бывшей миллион евро.

Бракоразводный процесс начнется 26 февраля. Футболист пока никак не комментирует ситуацию.