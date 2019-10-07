Забавные ушки и коса вместо лассо: 6-летняя Лиза Галкина устроила танцевальный перформанс в семейном театре

Максим Галкин поделился новым забавным видео с участием своей дочери.

«Утренняя разминка-импровизация», — объяснил папа.

Подписчики шоумена восхищены талантом девочки: они давно называют ее артисткой и пророчат ей большое будущее. «Шедеврально», «Артисты», «Как я их люблю! Будущие звезды! Детки своих прекрасных родителей», «Звезда родилась», «Лизонька — просто чудо», «Очень талантливая и харизматичная девочка. А какая красоточка», «На нее можно смотреть вечно», «Какие классные», «Ну какие же чудные детки! Просто загляденье! Не сравнить ни с одними звездными отпрысками», «Они сделали мой день», — обсуждают они.

Многие находят сходство со знаменитой мамой.

А как кажется вам, пойдет ли Лиза по маминым стопам?