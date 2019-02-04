Забавные снимки 9-месячной дочки Хлое Кардашьян набрали более 2 миллионов «лайков» за несколько часов

Напомним, совсем недавно первый день рождения своей дочери Сторми отметила младшая сестра Хлое Кайли Дженнер. Праздник был и в семье Кардашьян-Уэст — Ким устроила вечеринку в честь дня рождения младшей дочки Чикаго.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram