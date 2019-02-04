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Забавные снимки 9-месячной дочки Хлое Кардашьян набрали более 2 миллионов «лайков» за несколько часов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хлое Кардашьян с дочкой Тру

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34-летняя теледива не может нарадоваться на маленькую дочь Тру.

Младшая сестра из клана Кардашьян, Хлое, впервые стала мамой почти 10 месяцев назад, родив возлюбленному, баскетболисту Тристану Томпсону, дочку Тру. С тех пор блондинка регулярно делится с поклонниками снимками малышки, которая растет не по дням, а по часам.

I brought sand to the beach 'Cause my beach is better

Публикация от Khloé (@khloekardashian)

На днях Хлое выложила новые фото Тру на пляже и, конечно, умилила интернет-пользователей. «Какая красотка», «Потрясающая кроха», «Смешная и классная», «Как похожа на папу!» —наперебой пишут они в комментариях. Кстати, фолловеры Хлое не забывают и «лайкать» снимки ее дочки — эта пара кадров набрала более 2,5 миллионов менее, чем за сутки.

Напомним, совсем недавно первый день рождения своей дочери Сторми отметила младшая сестра Хлое Кайли Дженнер. Праздник был и в семье Кардашьян-Уэст — Ким устроила вечеринку в честь дня рождения младшей дочки Чикаго.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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