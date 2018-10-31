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«За Вику очень рад»: Басков прокомментировал слухи о беременности Лопыревой

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Виктория Лопырева

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Николай Басков высказался по поводу интересного положения экс-невесты и расставил все точки над i в вопросе, является ли он отцом ребенка.

Виктории Лопыревой все сложнее скрывать первую беременность, хотя интересное положение модели и светской львицы по-прежнему не подтверждено. Звезда тщательно следит за снимками, которые публикует в своем микроблоге — большинство из них сделаны еще в прошлом году или в начале нынешнего, — но порой нет-нет да и выложит свежее фото, на котором ее округлившийся живот виден невооруженным глазом.

Например, на днях Виктория все же показала в Instagram Stories кадр, сделанный в одном из парижских отелей, вызвав шквал вопросов от фолловеров. Красноречивый снимок Лопырева быстро удалила и воздержалась от комментариев. А ее бывший возлюбленный Николай Басков все же оказался разговорчивее.

«С Викой мы фактически не видимся, правда, периодически созваниваемся по телефону. Мы в добрых отношениях, всегда рады друг друга слышать, но я не лезу в ее личную жизнь, а она в мою. Я не считаю корректным задавать ей такие личные вопросы. Тем более про беременность. Я про это не знал. Если это правда, то за Вику очень рад. Но я к этому факту отношения не имею», — заявил певец в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, говорят, что Виктория беременна от вице-премьера Виталия Леонтьевича Мутко. Ситуацию осложняет тот факт, что политик давно женат, и его дочери едва ли не старше Лопыревой. Однако другие источники уверяют в том же интервью «КП», что отцом предполагаемого первенца Виктории может быть некий арабский миллионер, у которого она живет в Дубае, где в последнее время довольно часто и подолгу бывает.

Фото и видео: Instagram

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