«За Вику очень рад»: Басков прокомментировал слухи о беременности Лопыревой

«С Викой мы фактически не видимся, правда, периодически созваниваемся по телефону. Мы в добрых отношениях, всегда рады друг друга слышать, но я не лезу в ее личную жизнь, а она в мою. Я не считаю корректным задавать ей такие личные вопросы. Тем более про беременность. Я про это не знал. Если это правда, то за Вику очень рад. Но я к этому факту отношения не имею», — заявил певец в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, говорят, что Виктория беременна от вице-премьера Виталия Леонтьевича Мутко. Ситуацию осложняет тот факт, что политик давно женат, и его дочери едва ли не старше Лопыревой. Однако другие источники уверяют в том же интервью «КП», что отцом предполагаемого первенца Виктории может быть некий арабский миллионер, у которого она живет в Дубае, где в последнее время довольно часто и подолгу бывает.

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