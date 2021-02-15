Ювелир, детей которого пыталась заморозить в лесу их мать, жил на две семьи

В светских кругах ювелира Илью Клюева считали примерным семьянином, однако недавняя история с его любовницей Натальей, которая отправилась в лес с детьми, чтобы замерзнуть вместе, открыла истинную правду.

Как стало известно, к моменту встречи с Клюевым у Натальи уже был ребенок. Их роман развивался очень быстро, и вскоре стало известно, что Наталья ждет малыша.

«Моя жена узнала о внебрачном ребенке. Но у меня даже мысли не было о том, чтобы уйти из семьи. Я свою жизнь без жены не представляю. Рождение второго внебрачного ребенка я от супруги скрыл, поскольку для нее это могло быть последней каплей в чаше терпения», — признался Клюев.

Ювелир рассказал, что давно хотел расстаться с женщиной, но не мог этого сделать. В итоге женщина сорвалась и уехала с детьми в лес, где они все вместе разделись, чтобы замерзнуть насмерть. Их удалось спасти, хотя дети очень сильно окоченели, в данный момент они находятся в больнице.

Клюев признается, что замечал за Натальей странные вещи в последнее время, но не ожидал от нее такого шага.

«Это был выход для нас для всех из этой ситуации. Мы нарушали законы мироздания происходящим. Я молил Бога, чтобы он помог мне разрешить эту ситуацию. Продолжаться так дальше не могло. То, что случилось — большая жирная точка, поставленная свыше. Конечно, если бы не эта история, я бы обсуждал личную жизнь только со своим священником», - рассказал он в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

В ближайшее время Наталье предстоит пройти психиатрическую экспертизу, а Клюев собирается решить вопрос с детьми. Проблема в том, что из всех детей только один записан на бизнесмена, но он обещает не бросить детей, и сделать так, чтобы они остались с отцом.