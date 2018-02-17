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Фото из Instagram Юлии Снигирь
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В Сети обсуждают видео, появившееся в Instagram-stories Софьи Эрнст.

Пользователи Сети предположили, что известный российский актер Евгений Цыганов станет отцом в девятый раз. Причиной всему стало видео с участием его возлюбленной Юлии Снигирь, появившееся в Instagram ее подруги — актрисы Софьи Эрнст. В коротком ролике, опубликованном в Stories супруги генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста, Юлия прикрывает живот палантином и отказывается его снимать.

Стоит отметить, что в последнее время Юлия Снигирь стала реже появляться на светских раутах, а в ее Instagram портретные фото пришли на смену снимкам в полный рост. Возможно, причина действительно кроется в «интересном положении» актрисы?

Напомним, в гражданском браке у Евгения Цыганова и актрисы Ирины Леоновой на свет появились семеро детей. Два года назад Юлия Снигирь подарила актеру сына Федора.

Фото: instagram

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