Юлию Снигирь заподозрили в беременности
Пользователи Сети предположили, что известный российский актер Евгений Цыганов станет отцом в девятый раз. Причиной всему стало видео с участием его возлюбленной Юлии Снигирь, появившееся в Instagram ее подруги — актрисы Софьи Эрнст. В коротком ролике, опубликованном в Stories супруги генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста, Юлия прикрывает живот палантином и отказывается его снимать.
Стоит отметить, что в последнее время Юлия Снигирь стала реже появляться на светских раутах, а в ее Instagram портретные фото пришли на смену снимкам в полный рост. Возможно, причина действительно кроется в «интересном положении» актрисы?
Напомним, в гражданском браке у Евгения Цыганова и актрисы Ирины Леоновой на свет появились семеро детей. Два года назад Юлия Снигирь подарила актеру сына Федора.
Фото: instagram