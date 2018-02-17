Стоит отметить, что в последнее время Юлия Снигирь стала реже появляться на светских раутах, а в ее Instagram портретные фото пришли на смену снимкам в полный рост. Возможно, причина действительно кроется в «интересном положении» актрисы?

Напомним, в гражданском браке у Евгения Цыганова и актрисы Ирины Леоновой на свет появились семеро детей. Два года назад Юлия Снигирь подарила актеру сына Федора.

Фото: instagram