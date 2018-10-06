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Юлия Волкова выглядит ровесницей 14-летней дочери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Юлии Волковой

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Поклонники обсуждают новый снимок экс-солистки группы «Тату».

33-летняя Юлия Волкова — мама двоих детей. Певица нечасто показывает в Instagram фото наследников, однако такие снимки неизменно сопровождает большое количество комментариев. Например, под недавним фото Юлии с дочерью фолловеры пришли к выводу, что артистка выглядит ровесницей 14-летней Виктории.

«Такая дочь уже большая», «Как сестрички», «Юля, как две подружки смотритесь. Дочь прекрасна!», «Юля, вы сами недавно были как дочка», «Ого, Вика какая взрослая стала», «Какая Вика уже взрослая. Как летит время)», «Офигеть, Юлия, вы не мама, вы сама дочка! Супер!», «Где дочь, а где мама - не сразу поймёшь», «Не верится, что это мама с дочкой!», «Дочка в маму красавица», «Вика так повзрослела, настоящая красотка», «Вика-красавица🤗 Даже не верится, что это твоя дочь, как сестры)», — восхищаются подписчики.

Стоит отметить, что Юлия Волкова стала солисткой группы «Тату» в возрасте 14 лет.

Напомним, отцом Виктории является бывший телохранитель Юлии Волковой Павел Сидоров. Спустя три года после рождения дочери певица стала мамой во второй раз — своему возлюбленному Парвизу Ясинову Юлия родила сына, которого назвали Самир. В этом году артистка сообщила поклонникам, что вышла замуж. Волкова предпочитает не распространяться на тему личной жизни, поэтому имя, внешность и профессия ее избранника остаются загадкой для публики.

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