Юлия Волкова выглядит ровесницей 14-летней дочери

«Такая дочь уже большая», «Как сестрички», «Юля, как две подружки смотритесь. Дочь прекрасна!», «Юля, вы сами недавно были как дочка», «Ого, Вика какая взрослая стала», «Какая Вика уже взрослая. Как летит время)», «Офигеть, Юлия, вы не мама, вы сама дочка! Супер!», «Где дочь, а где мама - не сразу поймёшь», «Не верится, что это мама с дочкой!», «Дочка в маму красавица», «Вика так повзрослела, настоящая красотка», «Вика-красавица🤗 Даже не верится, что это твоя дочь, как сестры)», — восхищаются подписчики.

Стоит отметить, что Юлия Волкова стала солисткой группы «Тату» в возрасте 14 лет.