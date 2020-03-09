Юлия Проскурякова похвасталась роскошным подарком от подросшей дочери

Накануне певица и актриса Юлия Проскурякова получила от дочери сюрприз. Видео о том, как 4-летняя Вероника ставит в вазу роскошный букет в честь 8 Марта, супруга Игоря Николаева показала у себя в блоге.

«Как же это трогательно и приятно! Спасибо», — похвасталась она.

Поклонники оценили заботу малышки. «Какая умница», «Мамина радость», «Ангелочек, как нежно укладывает в вазу цветы, приятно смотреть», «Аккуратно молодец Даже не укололась о шипы», «Какой пупсичек», «Как же детки быстро растут», «Лапонька, чудо, красавица!!! Как я обажаю эту семью», — обсуждают они.

А вы отмечаете подобные праздники?