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Юлия Проскурякова похвасталась роскошным подарком от подросшей дочери

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Проскурякова

Фото: Instagram Юлии Проскуряковой

4-летняя Вероника Николаева устроила маме сюрприз.

Накануне певица и актриса Юлия Проскурякова получила от дочери сюрприз. Видео о том, как 4-летняя Вероника ставит в вазу роскошный букет в честь 8 Марта, супруга Игоря Николаева показала у себя в блоге.

«Как же это трогательно и приятно! Спасибо», — похвасталась она.

Поклонники оценили заботу малышки. «Какая умница», «Мамина радость», «Ангелочек, как нежно укладывает в вазу цветы, приятно смотреть», «Аккуратно молодец Даже не укололась о шипы», «Какой пупсичек», «Как же детки быстро растут», «Лапонька, чудо, красавица!!! Как я обажаю эту семью», — обсуждают они.

А вы отмечаете подобные праздники?

Фото и видео: instagram

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