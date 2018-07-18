Юлия Ковальчук показала трогательное фото 9-месячной дочери

Юлия Ковальчук стала мамой в октябре 2017 года, однако еще ни одного фото дочери не показала поклонникам. Лишь недавно фанаты узнали, что долгожданную наследницу Юлия и ее супруг, Алексей Чумаков, назвали Амелией. Несколько часов назад в Instagram молодой мамы появился милый кадр с отдыха — певица с дочкой лежат в гамаке. Несмотря на то, что в кадр попали только ножки малышки, подписчики невероятно растроганы.
«Самые красивые, сладкие ножки любимой дочки)», «Сладкие коленочки😘», «Очень милый кадр!», «Так и хочется пощипать», «Милота зашкаливает 🤗🤩😍фото непременно в рамочку», «Ой ножулечки маленькие и сладенькие,прелесть просто.😍❤И У мамы красивые и стройные ножки», «Боже, как мило! Красотки) Малышка в папу будет, не хрупкого десятка) здоровья и счастья!» — написали фолловеры.
Фото: instagram