Юлия Ковальчук наконец назвала имя полугодовалой дочки

Юлия Ковальчук обычно не распространяется о своей личной жизни и рассказывает обо всем постфактум. Так случилось и во время интервью журналу «7 Дней», в котором певица назвала точную дату появления на свет дочки и наконец рассекретила ее имя.

«Я родила 12 октября, а не 13-го, как пишут с чужих слов, — заявила Ковальчук. — Так что 12-е — это наше семейное число. Я сама родилась 12 ноября, Леша — 12 марта. А имя мне приснилось, когда малышка была еще совсем-совсем крошечной точечкой в моем животе. И пол еще не был известен. Я проснулась и сказала Леше: «Слушай, милый, я ее видела. Это девочка. Ее зовут Амелия». И он согласился».