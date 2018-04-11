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Юлия Ковальчук наконец назвала имя полугодовалой дочки

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Фото из Instagram Юлии Ковальчук
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Певица Юлия Ковальчук дала новое интервью и откровенно рассказала о своей беременности, об отношениях с мужем Алексеем Чумаковым и о 6-месячной дочери.

Юлия Ковальчук обычно не распространяется о своей личной жизни и рассказывает обо всем постфактум. Так случилось и во время интервью журналу «7 Дней», в котором певица назвала точную дату появления на свет дочки и наконец рассекретила ее имя.

«Я родила 12 октября, а не 13-го, как пишут с чужих слов, — заявила Ковальчук. — Так что 12-е — это наше семейное число. Я сама родилась 12 ноября, Леша — 12 марта. А имя мне приснилось, когда малышка была еще совсем-совсем крошечной точечкой в моем животе. И пол еще не был известен. Я проснулась и сказала Леше: «Слушай, милый, я ее видела. Это девочка. Ее зовут Амелия». И он согласился».

Напомним, экс-солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков поженились в 2013 году после пяти лет романа. Все это время пара мечтала о детях, и в прошлом году у них родилась дочь.

Фото: Instagram

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