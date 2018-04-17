Юлия Барановская прокомментировала свою четвертую беременность

На днях Юлия Барановская побывала на одном из светских мероприятий в Москве и выложила снимки в свой микроблог. Интернет-пользователи решили, что фигура Юлии изменилась, и предположили, что она ждет четвертого ребенка.

«Всем привет! После одного обзора моего выхода в свет поползли слухи о моей беременности. Сразу оговорюсь, ПОКА нет! — заявила Юлия. — Но неужели платье и правда так село, что можно об этом подумать?».