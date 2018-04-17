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Юлия Барановская прокомментировала свою четвертую беременность

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Фото из Instagram Юлии Барановской
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Телеведущая Юлия Барановская расставила все точки над i по поводу слухов о ее интересном положении.

На днях Юлия Барановская побывала на одном из светских мероприятий в Москве и выложила снимки в свой микроблог. Интернет-пользователи решили, что фигура Юлии изменилась, и предположили, что она ждет четвертого ребенка.

«Всем привет! После одного обзора моего выхода в свет поползли слухи о моей беременности. Сразу оговорюсь, ПОКА нет! — заявила Юлия. — Но неужели платье и правда так село, что можно об этом подумать?».

Фолловеры Барановской обратили особое внимание на ее фразу о том, что она просто сейчас пока не думает о пополнении в семье, и похвалили ее за желание родить еще одного ребенка. Напомним, у Юлии уже есть трое детей от гражданского брака с футболистом Андреем Аршавиным.

Фото: Instagram

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