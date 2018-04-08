Яблоко от яблони: дочь Аллы Пугачевой покорила Сеть своим вокалом

«Мира, добра и всех благ вашей семье», «Здоровья вам всем и благополучия!», «С большим удовольствием смотрю на Лизу и Гарри!!!😊❤такие они клевые😊😘дай бог вам здоровья, счастья, долгих лет жизни в добром здравии!!!» — написали подписчики.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двоих детей — двойняшек Лизу и Гарри, рожденных суррогатной матерью в 2013 году.

Фото: instagram