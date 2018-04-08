Яблоко от яблони: дочь Аллы Пугачевой покорила Сеть своим вокалом

Сегодня, 8 апреля, православные христиане отмечают праздник Пасхи. Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина не стала исключением — несколько минут назад Примадонна опубликовала в Instagram трогательное видео, как ее маленькая дочь Лиза поет песню об этом празднике. «Христос Воскресе!» — подписала публикацию Алла Пугачева.
«Мира, добра и всех благ вашей семье», «Здоровья вам всем и благополучия!», «С большим удовольствием смотрю на Лизу и Гарри!!!😊❤такие они клевые😊😘дай бог вам здоровья, счастья, долгих лет жизни в добром здравии!!!» — написали подписчики.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двоих детей — двойняшек Лизу и Гарри, рожденных суррогатной матерью в 2013 году.
Фото: instagram