«Я желаю тебе счастья и почаще быть со мной»: Лиза Галкина растрогала папу стихом и подарком

Накануне наша страна отмечала 23 февраля — День защитника Отечества, и, разумеется, многие звезды не остались в стороне. К примеру, Алла Пугачева и Лиза Галкина подарили мужу и папе соответственно Максиму Галкину красивую и удобную пижаму, а девочка прочитала небольшое стихотворение.

«Почему такой нарядный мой папулечка с утра? / Наступает папин праздник, 23 февраля / Он отважный, храбрый, смелый, прям как сказочный герой / Я желаю папе счастья и почаще быть со мной!» — такой стишок рассказала Лиза, а Максим снял ее на видео.