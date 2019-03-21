«Я же мать»: молодым родительницам помогут справиться со стрессом в новом реалити-шоу

Быть матерью – нелегкая работа! Несмотря на то, что нам привычно говорить только о радостной стороне материнства, есть эпизоды, которые заставляют мамочек переживать. Ночи у кроватки плачущего малыша, похожие друг на друга дни, повышенная нервозность – все эти проблемы типичны и понятны каждой матери. Исключением из правила не стали и звезды.
Реалити «#Яжемать», которое выходит 6 апреля на телеканале «Супер», взяло на себя ответственную роль в решении проблем матерей. Преодолеть семейный кризис и облегчить первое время «новой» жизни помогут пятерым обычным молодым мамам, а ведущими нового проекта станут Айза Анохина, Мария Горбань и Татьяна Морозова.
Все они также являются матерями, потому отлично понимают уставших и нервных участниц.
«Первое, к чему я не была готова, это то, что дети слишком быстро взрослеют и безумно тяжело прощаться с их детскими шалостями. Со временем они перерастают во взрослое хулиганство», – признается Айза Анохина, мать 8-летнего Сами и 2-летнего Элвиса.
Она вспоминает, как тяжело было совмещать семейную жизнь и работу, на которой постоянно требовалось выглядеть хорошо и свежо.
«Как я это пережила? Любила сильно и растворялась в этой любви. Не позволяла себе плохое настроение рядом с ребенком, поддерживала себя именно любовью к мужу, детям, дому, работе», – вспоминает Анохина.
А вот у ведущей Марии Горбань, которая растит 4-летнюю Стефанию, жизнь складывалась иначе. До рождения ребенка она вела активный образ жизни, не боялась экстремальных видов спорта и проживала жизнь на полную катушку. После рождения ребенка Горбань стала осторожнее и внимательнее: она больше не рискует собой, а если и оказывается на каких-то вылазках в горах вместе с друзьями, то обязательно не только перепроверяет свою экипировку, но и строит свой режим так, чтобы ее активная жизнь не причиняла любимой дочке дискомфорта.
Татьяна Морозова, мама 6-летней Софии и 10-месячного Федора, не стала вспоминать тяжелые материнские будни, ведь ее маленький сын и так не позволяет забывать о ежедневной трудной работе. Вместо этого актриса посетовала на современную информационную перенасыщенность. По ее мнению, в интернете стало слишком много правил и рекомендаций по якобы правильному взрослению малыша, что часто сбивает с толку молодых мам и заставляет их беспокоиться за свое чадо.
«Надо лишь фильтровать полученную информацию, причем очень хорошим фильтром. И чувствовать своего ребенка, ведь он у вас уникальный», – напоминает Татьяна Морозова.
В проекте каждая ведущая будет отвечать за разные сферы жизни. Айза поможет наладить отношения с возлюбленными, Мария станет проводником в мир крепкого здоровья и красоты, а Татьяна выступит посредником между ребенком и его родителями.
10-серийное реалити «#Яжемать» можно увидеть на телеканале «Супер» каждую субботу, с 6 апреля, в 11:00.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Пресс-служба