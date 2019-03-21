«Я же мать»: молодым родительницам помогут справиться со стрессом в новом реалити-шоу

«Первое, к чему я не была готова, это то, что дети слишком быстро взрослеют и безумно тяжело прощаться с их детскими шалостями. Со временем они перерастают во взрослое хулиганство», – признается Айза Анохина, мать 8-летнего Сами и 2-летнего Элвиса.

Она вспоминает, как тяжело было совмещать семейную жизнь и работу, на которой постоянно требовалось выглядеть хорошо и свежо.

«Как я это пережила? Любила сильно и растворялась в этой любви. Не позволяла себе плохое настроение рядом с ребенком, поддерживала себя именно любовью к мужу, детям, дому, работе», – вспоминает Анохина.

А вот у ведущей Марии Горбань, которая растит 4-летнюю Стефанию, жизнь складывалась иначе. До рождения ребенка она вела активный образ жизни, не боялась экстремальных видов спорта и проживала жизнь на полную катушку. После рождения ребенка Горбань стала осторожнее и внимательнее: она больше не рискует собой, а если и оказывается на каких-то вылазках в горах вместе с друзьями, то обязательно не только перепроверяет свою экипировку, но и строит свой режим так, чтобы ее активная жизнь не причиняла любимой дочке дискомфорта.