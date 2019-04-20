«Я ж отец»: Кирилл Сафонов показал, как гуляет с сыном

В конце марта СМИ сообщили, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями. Знаменитая пара не сразу прокомментировала появившуюся информацию, однако теперь в Instagram супругов начали появляться нежные фото с малышом. Например, несколько часов назад счастливый новоиспеченный отец показал в Instagram, как гуляет с сыном, сопроводив фотографию хештегом #яжотец.
«Я ж отец — молодец», — написала в комментариях Саша Савельева. «В таком возрасте мужчина уже ценит то что он отец!!!! Понимает важность этого события!!! Поздравляю! Счастья и здоровья маме, папе и малышу!!!», «Кирилл, рада за Вас! Вам очень идёт», «Какое счастливое лицо!!!», «Счастливый папочка», «О! Папенька, Вы уже гуляете....! Побольше Вам солнышка!!!», «Вам очень идет!!!!👍👍👍.Поздравляю!!!», «Как приятно и радостно видеть такие фото», — восхищаются фолловеры актера.
Напомним, новорожденный сын стал вторым ребенком для 45-летнего Кирилла Сафонова. От первого брака у актера есть 23-летняя дочь Анастасия. 35-летняя Саша Савельева стала мамой впервые.
Больше о семье Кирилла Сафонова и Саши Савельевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram