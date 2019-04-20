«Я ж отец»: Кирилл Сафонов показал, как гуляет с сыном

«Я ж отец — молодец», — написала в комментариях Саша Савельева. «В таком возрасте мужчина уже ценит то что он отец!!!! Понимает важность этого события!!! Поздравляю! Счастья и здоровья маме, папе и малышу!!!», «Кирилл, рада за Вас! Вам очень идёт», «Какое счастливое лицо!!!», «Счастливый папочка», «О! Папенька, Вы уже гуляете....! Побольше Вам солнышка!!!», «Вам очень идет!!!!👍👍👍.Поздравляю!!!», «Как приятно и радостно видеть такие фото», — восхищаются фолловеры актера.

Напомним, новорожденный сын стал вторым ребенком для 45-летнего Кирилла Сафонова. От первого брака у актера есть 23-летняя дочь Анастасия. 35-летняя Саша Савельева стала мамой впервые.