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«Я ж отец»: Кирилл Сафонов показал, как гуляет с сыном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Саша Савельева и Кирилл Сафонов

Фото: Instagram Саши Савельевой
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Актер, не так давно ставший папой во второй раз, опубликовал фото с прогулки в социальной сети.

В конце марта СМИ сообщили, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями. Знаменитая пара не сразу прокомментировала появившуюся информацию, однако теперь в Instagram супругов начали появляться нежные фото с малышом. Например, несколько часов назад счастливый новоиспеченный отец показал в Instagram, как гуляет с сыном, сопроводив фотографию хештегом #яжотец.

«Я ж отец — молодец», — написала в комментариях Саша Савельева. «В таком возрасте мужчина уже ценит то что он отец!!!! Понимает важность этого события!!! Поздравляю! Счастья и здоровья маме, папе и малышу!!!», «Кирилл, рада за Вас! Вам очень идёт», «Какое счастливое лицо!!!», «Счастливый папочка», «О! Папенька, Вы уже гуляете....! Побольше Вам солнышка!!!», «Вам очень идет!!!!👍👍👍.Поздравляю!!!», «Как приятно и радостно видеть такие фото», — восхищаются фолловеры актера.

Напомним, новорожденный сын стал вторым ребенком для 45-летнего Кирилла Сафонова. От первого брака у актера есть 23-летняя дочь Анастасия. 35-летняя Саша Савельева стала мамой впервые.

Больше о семье Кирилла Сафонова и Саши Савельевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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