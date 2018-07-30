«Я в ужасе»: Лобода призналась, что младшая дочь перестала ее узнавать

Почти сразу после появления на свет младшей дочери Тильды певица Светлана Лобода вышла из декрета, стала активно выступать и записывать новые хиты. Пока звезда отсутствует дома, о 2-месячной малышке заботятся бабушка и тетя. Но на днях Светлана напугала дочку, поскольку та… ее не узнала.

«Она увидела меня и начала плакать, потому что мамы не было неделю дома, и она меня не узнала. Я была в ужасе. Мне понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять, что «это я, твоя мамочка, просто у меня много работы», — призналась фолловерам Лобода во время прямого эфира в Instagram.