logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я в ужасе»: Лобода призналась, что младшая дочь перестала ее узнавать

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Arrows-left
Arrows-right
Reload
35-летняя Светлана Лобода вышла на связь с поклонниками и рассказала о своей семейной жизни.

Почти сразу после появления на свет младшей дочери Тильды певица Светлана Лобода вышла из декрета, стала активно выступать и записывать новые хиты. Пока звезда отсутствует дома, о 2-месячной малышке заботятся бабушка и тетя. Но на днях Светлана напугала дочку, поскольку та… ее не узнала.

«Она увидела меня и начала плакать, потому что мамы не было неделю дома, и она меня не узнала. Я была в ужасе. Мне понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять, что «это я, твоя мамочка, просто у меня много работы», — призналась фолловерам Лобода во время прямого эфира в Instagram.

Многие интернет-пользователи были поражены неожиданным рассказом своей любимицы. Они стали советовать ей работать меньше, чтобы дочь не выросла обделенной материнским вниманием. Светлана согласна с ними: «Недавно я для себя решила, что работать буду много, но не на износ. Потому что жизнь — это не механизм, в котором можно менять винтики… и мать моим детям никто не заменит». Кстати, до сих пор неизвестно, видел ли малышку Тильду ее отец, лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, кто вы по профессии
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
Ольга Бузова продемонстрировала изящные изгибы своего тела в модной фотосъемке
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности
Стройные ноги и стильное мини: 65-летняя Брижит Макрон восхитила образом на торжественном приеме