«Я умею варить курицу»: Ксения Собчак рассказала, чем кормит сына Платона

Сегодня гостьей Ивана Урганта на «Первом канале» впервые в истории шоу стала телеведущая, журналистка, политик и просто молодая мама Ксения Собчак. В дружеской атмосфере звезда поделилась некоторыми моментами своей личной жизни.
Когда гостем «Вечернего Урганта» был супруг Ксении Максим Виторган, он с гордостью рассказывал, что ради него жена научилась готовить сырники. Маленький Платон побил рекорд отца: ради сына Ксения всерьез заинтересовалась основами кулинарии и научилась готовить.
Ксения тщательно выбирает продукты, которые попадают на тарелку мальчика. С раннего возраста сын звезды придерживается раздельного питания. «Я стараюсь, чтобы с самого детства ел здоровые продукты. Сама делаю пюре, не из пакетика. Курицу варю отдельно. Я умею варить курицу», — рассмеялась Собчак.
С рождением сына молодая женщина изменила отношение к чужим детям. «Это самое прекрасное что произошло со мной», — высказалась она о материнстве.
Тему своей второй беременности Ксения старается не поднимать. На вопрос Ивана о планах на будущее, она ответила уклончиво: «Моя жизнь меняется так стремительно, что я не могу ничего сказать».
Как вы считаете, станет ли Собчак дважды мамой в ближайшем будущем? Или ограничится на одном малыше?
Фото: кадры из эфира, instagram