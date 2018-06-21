logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я умею варить курицу»: Ксения Собчак рассказала, чем кормит сына Платона

Ксения Собчак научилась готовить ради мужа и сына.

Сегодня гостьей Ивана Урганта на «Первом канале» впервые в истории шоу стала телеведущая, журналистка, политик и просто молодая мама Ксения Собчак. В дружеской атмосфере звезда поделилась некоторыми моментами своей личной жизни.

Когда гостем «Вечернего Урганта» был супруг Ксении Максим Виторган, он с гордостью рассказывал, что ради него жена научилась готовить сырники. Маленький Платон побил рекорд отца: ради сына Ксения всерьез заинтересовалась основами кулинарии и научилась готовить.

Ксения тщательно выбирает продукты, которые попадают на тарелку мальчика. С раннего возраста сын звезды придерживается раздельного питания. «Я стараюсь, чтобы с самого детства ел здоровые продукты. Сама делаю пюре, не из пакетика. Курицу варю отдельно. Я умею варить курицу», — рассмеялась Собчак.

С рождением сына молодая женщина изменила отношение к чужим детям. «Это самое прекрасное что произошло со мной», — высказалась она о материнстве.

Тему своей второй беременности Ксения старается не поднимать. На вопрос Ивана о планах на будущее, она ответила уклончиво: «Моя жизнь меняется так стремительно, что я не могу ничего сказать».

Как вы считаете, станет ли Собчак дважды мамой в ближайшем будущем? Или ограничится на одном малыше?

Фото: кадры из эфира, instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото
Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке
Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе
Платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста
Меган Маркл прикрыла плечи и показала животик на встрече с королевой Елизаветой II