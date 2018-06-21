«Я умею варить курицу»: Ксения Собчак рассказала, чем кормит сына Платона

Ксения тщательно выбирает продукты, которые попадают на тарелку мальчика. С раннего возраста сын звезды придерживается раздельного питания. «Я стараюсь, чтобы с самого детства ел здоровые продукты. Сама делаю пюре, не из пакетика. Курицу варю отдельно. Я умею варить курицу», — рассмеялась Собчак.

С рождением сына молодая женщина изменила отношение к чужим детям. «Это самое прекрасное что произошло со мной», — высказалась она о материнстве.

Тему своей второй беременности Ксения старается не поднимать. На вопрос Ивана о планах на будущее, она ответила уклончиво: «Моя жизнь меняется так стремительно, что я не могу ничего сказать».

Как вы считаете, станет ли Собчак дважды мамой в ближайшем будущем? Или ограничится на одном малыше?

Фото: кадры из эфира, instagram