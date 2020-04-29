«Я такая красивая, когда накрасилась»: дочь Пелагеи сделала себе «перманентный» макияж фломастерами

Видео, которое певица Пелагея опубликовала в своем блоге, растрогало ее подписчиков. В кадре ее трехлетняя дочь Таисия Телегина вертится перед маминым зеркалом.

«Утренний макияж водными фломастерами -> философский вывод. - Че делать-то будем? - Ни-чи-во», — кратко описала происходящее в кадре звездная мама.

«Какая прелестная Тася», «Прелесть маленькая», «Наквасилась», «На мамку похожа, зайка», «Какая забавная девчушка у вас! Само обаяние», «Какая прикольная, чаще выставляйте Тасечку, я ей любуюсь», «Это просто чудо ребенок, прям настроение сразу поднялось», — обсуждают фанаты.