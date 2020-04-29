«Я такая красивая, когда накрасилась»: дочь Пелагеи сделала себе «перманентный» макияж фломастерами
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Фото: Instagram Пелагеи
33-летняя певица Пелагея показала, как ее 3-летняя дочь Таисия развлекается на самоизоляции.
Видео, которое певица Пелагея опубликовала в своем блоге, растрогало ее подписчиков. В кадре ее трехлетняя дочь Таисия Телегина вертится перед маминым зеркалом.
«Утренний макияж водными фломастерами -> философский вывод. - Че делать-то будем? - Ни-чи-во», — кратко описала происходящее в кадре звездная мама.
«Какая прелестная Тася», «Прелесть маленькая», «Наквасилась», «На мамку похожа, зайка», «Какая забавная девчушка у вас! Само обаяние», «Какая прикольная, чаще выставляйте Тасечку, я ей любуюсь», «Это просто чудо ребенок, прям настроение сразу поднялось», — обсуждают фанаты.
Фото и видео: Instagram
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