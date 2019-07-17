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«Я сумасшедший папаша»: Дмитрий Шепелев рассказал, сколько времени проводит с шестилетним сыном

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Платон и Дмитрий Шепелевы

Фото: Instagram Дмитрия Шепелева
Телеведущий поделился с подписчиками своими мыслями на животрепещущую тему.

Телеведущий Дмитрий Шепелев часто обсуждает с фолловерами насущными вопросы воспитания детей. В недавно опубликованном посте отец шестилетнего Платона рассказал, сколько времени старается проводить с наследником: «Несколько слов на тему времяпровождения с детьми. Как-то на корпоративном мероприятии от одного из руководителей услышал тост о преданности своему делу. Он говорил: «Когда я возвращаюсь с работы, дети уже спят. Когда ухожу на работу - еще спят». Помню, тогда меня это потрясло. Я стараюсь выстраивать свой день так, чтобы проводить с ребенком хотя бы час утром и два вечером. Понимаю, с точки зрения человека, который строит карьеру это звучит абсурдно. Только я не хочу пропускать жизнь ребенка. Поэтому стараюсь успеть везде. Сейчас пора летних отпусков. Ото многих слышу на вопрос «чем займешься?» ответ «побуду с семьей, детьми». Как вы считаете, это решение - год посвятить работе и несколько недель семье? Спрашиваю совершенно без сарказма (без споров соглашусь, что это я сумасшедший папаша, но все же). Сколько ваш мужчина проводит времени с детьми? И как лучше: по несколько часов в день или раз в год в отпуске достаточно?».

«Мне кажется, мой муж очень рад, что у него такая «важная работа», и для нас совсем не находится времени. Всё оказывается важнее, чем семья. Только потом большая обида, когда дети всё хотят делать только с мамой. Когда дети подрастут, то окажется , что у них нет времени для папы…», «Несколько часов в день и небольшой отпуск вместе😉 Иначе — чужой хороший дядя в отпуске получится», «Дмитрий, вы относитесь к тем папам, которые реально понимают, что детям нужно внимание не раз в год)) Таких, мне кажется, не много... Наш папа больше времени в работе(((», «Две недели это ничтожно мало для семьи...А постоянная занятость отцов — это отговорка… Если мужчина хочет проводить время с детьми, он найдёт способ», «Дим, ты не сумасшедший папа, ты лучший папа ☝🏻 и правильные вещи вещаешь в народ», — поделились мнениями фолловеры.

Маленький Платон Шепелев

Напомним, мама Платона, певица Жанна Фриске, ушла из жизни после нескольких лет борьбы с тяжелым заболеванием, когда мальчику исполнилось два года. После смерти любимой женщины Дмитрий Шепелев прекратил общаться с ее родственниками и стал в одиночку воспитывать маленького сына.

Больше о Дмитрии Шепелеве вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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