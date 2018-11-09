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«Я почувствовала себя неполноценной»: Мишель Обама рассказала о потере ребенка, ЭКО и визитах к психологу

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Мишель Обама

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54-летняя Мишель Обама призналась, что ее дочери были зачаты искусственным путем.

В ближайший вторник в Соединенных Штатах Америки состоится премьера автобиографической книги «Becoming», которую написала супруга бывшего президента страны. Но уже сегодня СМИ обсуждают факт из жизни Мишель Обамы, который она со всей искренностью изложила на страницах своих мемуаров. В эфире шоу Good Morning America она рассказала, как пережила выкидыш.

Трагическое событие в семье Барака Обамы случилось в 1997 году: у Мишель Обамы случился выкидыш. Женщина призналась, что долго чувствовала себя потерянной и одинокой: «Я почувствовала себя неполноценной. Я не знала, насколько распространено это явление, потому что в обществе не принято говорить об этом. Мы остаемся одни со своей болью, думая, что причина в нас. Именно поэтому я считаю, что это очень важно — говорить с будущими мамами о том, что выкидыши случаются. <...> Я думаю, что худшее, что мы, женщины, можем сделать, — это не обсуждать то, как устроено наше тело, и проблемы, с которыми оно сталкивается».

В то время миссис Обама была обеспокоена тем, что она не сможет зачать ребенка естественным путем из-за возраста. «Биологические часы — это реальность, яйцеклетки не бесконечны. Я впервые задумалсь б этом когда мне было 34 или 35, поэтому мы были вынуждены прибегнуть к ЭКО», — пояснила она.

В результате нескольких попыток экстракорпорального оплодотворения в семье появились две девочки — Малия (в июле 1998) и Саша (в июне 2001).

После этого случая, а также на фоне построения мужем политической карьеры, Бараку и Мишель приходилось время от времени посещать семейного психолога. «Один важный урок, который я вынесла после свадьбы — мое счастье зависит только от меня, а не от мужа. Я научилась заботиться о себе, сняла эту обязанность с Барака, перестала чувствовать вину», — призналась бывшая Первая леди США.

Фото: globallookpress

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