logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я пережила 12 выкидышей и 14 попыток ЭКО»: 64-летняя Алена Долецкая рассказала, почему не смогла стать мамой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Алена Долецкая

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Известная журналистка и бизнес-леди Алена Долецкая появилась в новом выпуске Youtube-шоу Татьяны Лазаревой.

Актриса Татьяна Лазарева продолжает приглашать в свое интернет-шоу звезд, которым небезразлична тема родительства и воспитания детей. На этот раз знаменитость затронула очень личную тему «наоборот» — отсутствия малышей. В студии появились певица Елка и журналистка Алена Долецкая. Елка спросила у старшей коллеги по шоу-бизнесу, нормально ли это, что ей постоянно приходится оправдываться потому, что она ни разу не была беременна и не рожала.

«В 18 лет я вышла замуж (за дипломата Бориса Асояна, ушедшего из жизни в 1992-м, — прим. ред.), — призналась Долецкая. — Сказала маме, что намерена рожать, и не одного ребенка. Однако этому не суждено было сбыться: я пережила 12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла через ад. Да, мне было больно, когда люди нетактично спрашивали о детях, но со временем я поняла, что не должна ни перед кем оправдываться».

В свою очередь, Елка тоже поделилась личным: «Если у меня не получится обзавестись своими детьми, то я всерьез задумаюсь над усыновлением. Честно говоря, я не хочу рожать». А Татьяна заверила собеседниц, что далеко не все женщины, уже ставшие матерями (у самой актрисы трое детей), чувствуют свое превосходство над подругами или родственницами, которые еще не обзавелись наследниками.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
«Полная антисанитария и полная любовь»: Светлана Зейналова показала трогательное видео с восьмимесячной дочкой
«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном
Силуэт любовницы и новый цвет волос Анастасии Костенко: в Сети обсуждают ситуацию в семье Дмитрия Тарасова
«Солнечная» дочь Ирины Хакамады исполнила для возлюбленного зажигательный восточный танец