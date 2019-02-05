«Я пережила 12 выкидышей и 14 попыток ЭКО»: 64-летняя Алена Долецкая рассказала, почему не смогла стать мамой

Актриса Татьяна Лазарева продолжает приглашать в свое интернет-шоу звезд, которым небезразлична тема родительства и воспитания детей. На этот раз знаменитость затронула очень личную тему «наоборот» — отсутствия малышей. В студии появились певица Елка и журналистка Алена Долецкая. Елка спросила у старшей коллеги по шоу-бизнесу, нормально ли это, что ей постоянно приходится оправдываться потому, что она ни разу не была беременна и не рожала.
«В 18 лет я вышла замуж (за дипломата Бориса Асояна, ушедшего из жизни в 1992-м, — прим. ред.), — призналась Долецкая. — Сказала маме, что намерена рожать, и не одного ребенка. Однако этому не суждено было сбыться: я пережила 12 выкидышей, 14 попыток ЭКО. Я прошла через ад. Да, мне было больно, когда люди нетактично спрашивали о детях, но со временем я поняла, что не должна ни перед кем оправдываться».
В свою очередь, Елка тоже поделилась личным: «Если у меня не получится обзавестись своими детьми, то я всерьез задумаюсь над усыновлением. Честно говоря, я не хочу рожать». А Татьяна заверила собеседниц, что далеко не все женщины, уже ставшие матерями (у самой актрисы трое детей), чувствуют свое превосходство над подругами или родственницами, которые еще не обзавелись наследниками.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram