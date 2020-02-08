«Я не Яна Рудковская»: Ксения Собчак резко высказалась о жестких методах воспитания детей

В пятницу, 7 февраля, гостьей шоу «Вечерний Ургант» стала Ксения Собчак. В эфире программы телеведущая рассказала Ивану, как проходил ее семейный отдых на горнолыжном курорте — ее супруг, Константин Богомолов, и трехлетний сын Платон впервые встали на горные лыжи. Рассказывая об успехах сына, Ксения отметила, что она против жесткого воспитания детей: «Я не Яна Рудковская».

Молодая мама гордится сыном: «Платон только научился считать до десяти не только по-английски и по-русски, но и по-китайски», но сейчас мальчик не может продолжить обучение, потому что педагог находится в Пекине.