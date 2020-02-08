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«Я не Яна Рудковская»: Ксения Собчак резко высказалась о жестких методах воспитания детей

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Ксения Собчак и Яна Рудковская

Фото: Пресс-служба

Телеведущая стала гостьей шоу «Вечерний Ургант».

В пятницу, 7 февраля, гостьей шоу «Вечерний Ургант» стала Ксения Собчак. В эфире программы телеведущая рассказала Ивану, как проходил ее семейный отдых на горнолыжном курорте — ее супруг, Константин Богомолов, и трехлетний сын Платон впервые встали на горные лыжи. Рассказывая об успехах сына, Ксения отметила, что она против жесткого воспитания детей: «Я не Яна Рудковская».

Молодая мама гордится сыном: «Платон только научился считать до десяти не только по-английски и по-русски, но и по-китайски», но сейчас мальчик не может продолжить обучение, потому что педагог находится в Пекине.

«Тебе не кажется, что этим ты тешишь свое эго?» — поинтересовался Ургант у гостьи. «Я хочу, чтобы у меня был умный сын. В отличие от меня, он сможет быть и красивым и умным одновременно», — улыбнулась Собчак.

Напомним, те, кто следит за жизнью семьи Яны Рудковской, часто упрекают ее в том, что она лишила сына Сашу детства. Семилетний мальчик профессионально занимается фигурным катанием, а также регулярно участвует в модных съемках и показах. В эфире реалити-шоу «Яна Супер» Саша Плющенко рассказывал, что сам заинтересован в интенсивных тренировках, чтобы повторить и даже улучшить папины рекорды.

Больше о Ксении Собчак вы можете прочитать здесь.

Фото и видео: Instagram, пресс-служба

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