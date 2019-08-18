«Я не сдержан в тратах»: Дмитрий Шепелев рассказал о дорогих подарках шестилетнему сыну

«Понятно, после сказанного, сложно поверить, что я стараюсь не избаловать сына. Но это правда, следующую часть года я держу себя в руках. Правила относительно подарков достаточно простые: существенные подарки, те, о которых мечтает - не чаща раза в месяц. Книги, наклейки, журналы, карточки, раскраски, настольные игры и прочее не крупное не в счет, но по заслугам: в качестве поощрения, например, за победу в футбольном матче или отличную оценку на уроке по фортепиано. И еще одно: если на выходе из магазина игрушек с покупками я слышу: «А когда будут новые подарки?» - незамедлительно предлагаю вернуть купленное. «Наслаждайся этими»,-говорю, «все остальное потом». И это работает. А еще я научил говорить «спасибо» даже за незначительный презент. И еще научил ждать - желания сбываются для тех, кто умеет быть терпелив. Поэтому, не считаю, что избаловал сына. А даже если и балую его иногда, то почему бы и нет? Кого же еще - внуков что ли?😂 Кстати, Платон выбрал велосипед», — подытожил телеведущий.

А что вы думаете по этому поводу?