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«Я не сдержан в тратах»: Дмитрий Шепелев рассказал о дорогих подарках шестилетнему сыну

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Дмитрий Шепелев на отдыхе с сыном

Фото: Instagram Дмитрия Шепелева
Телеведущий уверен, что Платон растет неизбалованным мальчиком.

Телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает шестилетнего Платона, мамы которого, певицы Жанны Фриске, не стало в 2015 году. В своем Instagram Дмитрий практически не показывает фотографий подрастающего сына, однако с удовольствием рассказывает о своих принципах воспитания. Недавняя просьба Платона о покупке дорогостоящего конструктора сподвигла Шепелева-старшего рассказать о подарках, которые он делает сыну. «Вчера сын попросил подарить ему Lego коллекционной серии, сборную модель автомобиля Bugatti. Стоимость 30.000 рублей. Нет, говорю, дорого. - Дорого это как? - Ну, если на эти деньги купить твое любимое мороженое, то ты сможешь есть его каждый день на протяжение одного года и одного месяца, то есть до следующей осени. Другими словами, конструктор стоит как новый велосипед, так что выбирай. Надо признать, я не очень сдержан в тратах на ребенка. Достаточно вспомнить последний день его рождения. Чтобы сделать сюрприз, я выписал из Петербурга в Москву двух рыцарей, которые на глазах у именинника в полной амуниции дрались на мечах, высекая искры и звеня латами. После сына посвящали в рыцари. Еще был конь. Он из Москвы. И все это - 10 минут. Потом была вечеринка в детском саду с пятью ряжеными пиратами-аниматорами и тридцатью приглашенными, дискотека, бумажный фейерверк и торт в форме разбойника Черная борода. Подарки от членов семьи даже не перечисляю. Я подарил кикер (настольный футбол – прим.ред.)», — написал Дмитрий (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).

«Понятно, после сказанного, сложно поверить, что я стараюсь не избаловать сына. Но это правда, следующую часть года я держу себя в руках. Правила относительно подарков достаточно простые: существенные подарки, те, о которых мечтает - не чаща раза в месяц. Книги, наклейки, журналы, карточки, раскраски, настольные игры и прочее не крупное не в счет, но по заслугам: в качестве поощрения, например, за победу в футбольном матче или отличную оценку на уроке по фортепиано. И еще одно: если на выходе из магазина игрушек с покупками я слышу: «А когда будут новые подарки?» - незамедлительно предлагаю вернуть купленное. «Наслаждайся этими»,-говорю, «все остальное потом». И это работает. А еще я научил говорить «спасибо» даже за незначительный презент. И еще научил ждать - желания сбываются для тех, кто умеет быть терпелив. Поэтому, не считаю, что избаловал сына. А даже если и балую его иногда, то почему бы и нет? Кого же еще - внуков что ли?😂 Кстати, Платон выбрал велосипед», — подытожил телеведущий.

А что вы думаете по этому поводу?

Больше о принципах воспитания сына Дмитрия Шепелева вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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