«Я не приторный папаша»: Влад Топалов показал, как занимается плаванием с малышом, и рассказал об отцовских чувствах

«Я очень сильно извиняюсь, если я надоел с малым! Но войдите в мое положение))))) в моей жизни появилось огромное солнце в лице жены и к нему сверху еще спустилось вот такое жирное, сладкое, медовое, масляное счастье! Я не приторный папаша, не мимимишный. Он, порой, страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел, как он вылазил и я вам об этом тоже честно говорю. Но, конечно, это все мой юмор. Видишь, как он улыбается - и сразу всё раздражение проходит. Единственное , всё никак не куплю беруши. Говорят, помогает, когда совсем устаешь от это звука крика. Кто-то пробовал? Врачи говорят, что можно беруши, чтобы самому с ума не сходить. Всем отличной недели. Обнимаю», — написал он.