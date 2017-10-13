«Я не боюсь рожать после 40 лет»: Анна Семенович поставила на место критиков

Поклонники Анны Семенович с нетерпением ждут от нее новостей, связанных со скорым появлением наследников. Они переживают: совсем скоро певице исполнится 40, а ведь она до сих пор не обзавелась малышами. Практически под каждым постом в Instagram ее одолевают вопросами, а часто и критикой. Женщины уверены: с каждым годом шансов у Анны все меньше. Устав от постоянных упреков, Семенович в сердцах написала все, что думает по данному поводу.

«Как же мне жаль менталитет нашего общества. Во всем мире о детях думают только после 35. В Голливуде все рожают после 40. Я считаю это правильным, в 25 человек еще сам ребенок и он не готов воспитывать ребенка. Я никогда не хотела рано становиться мамой, я хотела пожить для себя и разобраться со своей головой и стать взрослой. Я не боюсь рожать после 40 лет, я горжусь этим! И в наше время женщина около 40 еще молода, красива и здорова и спокойно может стать матерью и не один раз. Все у нас в голове. А я своей головой занимаюсь и поэтому страх там редкий гость», — высказалась звезда.