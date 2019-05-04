«Я хотела быть бякой»: 3-летняя дочь Игоря Николаева сделала «макияж» себе и маме

«Живые «мольберты»», «А папу почему не накрасили?», « Вот и третий глаз открылся👍», «Ой, какая милота 🤗 Вот у кого нужно научиться макияжу …», «Молодчина Никуша!😄Талантлива во всём! 😍😘👍», «Юный художник творит чудеса!», «Красота!) Сам себя не накрасишь ), никто и не удосужится)», «Такая милая Бяка😘😘😘😘👍👍», «У неё получилось 👍быть Красивой Бякой», «Бякой быть гораздо интересней, чем красивой!», «Ой да ладно ни че ВЫ не понимаете это начало карьеры большого художника», — пишут фолловеры в комментариях к видео.

Напомним, у Игоря Николаева есть старшая дочь Юлия от первой супруги, Елены Кудряшевой. Поклонники композитора обратили внимание на то, что 40-летняя Юлия очень похожа на его нынешнюю жену.