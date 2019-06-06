«Я должна думать только о ребенке»: беременная Екатерина Архарова отказывается от работы

Не так давно стало известно, что экс-супруга Марата Башарова, актриса Екатерина Архарова, готовится стать мамой. В недавнем интервью изданию «Зажигай!» будущая мама рассказала, как протекает ее беременность.

Так, Екатерина взяла творческий отпуск и пока не знает, когда вернется к работе: « Все-таки я жду первенца и сейчас должна думать только о ребенке. Мы, кстати, с мужем собираемся в ближайшее время поехать на недельку в Юрмалу. Там прекрасный воздух, солнце – ребенку это пойдет на пользу».