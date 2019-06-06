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«Я должна думать только о ребенке»: беременная Екатерина Архарова отказывается от работы

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я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Архарова и Артем Илясов

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Актриса находится в ожидании первенца.

Не так давно стало известно, что экс-супруга Марата Башарова, актриса Екатерина Архарова, готовится стать мамой. В недавнем интервью изданию «Зажигай!» будущая мама рассказала, как протекает ее беременность.

Так, Екатерина взяла творческий отпуск и пока не знает, когда вернется к работе: « Все-таки я жду первенца и сейчас должна думать только о ребенке. Мы, кстати, с мужем собираемся в ближайшее время поехать на недельку в Юрмалу. Там прекрасный воздух, солнце – ребенку это пойдет на пользу».

При этом Архарова отметила, что рожать планирует в Москве, а своего супруга не пустит в родовую палату: «Роды – это некое таинство, мужчины там ни к чему. Считаю, что муж должен меня в первую очередь воспринимать как женщину, а не как мать ребенка».

Напомним, после болезненного развода с актером Маратом Башаровым красавица-блондинка Екатерина Архарова вновь нашла свое женское счастье — с ресторатором Артемом Илясовым. Возлюбленные сыграли свадьбу 30 августа минувшего года. «Ну фффсе!)) Уррраааа!!!!❤❤❤ #justmarried #свадьба #счастливывместе», — так эмоционально подписала Архарова снимок своих с женихом рук.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Instagram, Anatoly Lomokhov/Globallookpress

Видео: Instagram

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