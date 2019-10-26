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«Я даже слова забыла»: Лиза и Гарри Галкины чуть не сорвали мамино выступление в Кремле

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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram Аллы Пугачевой

Певица рассказала об инциденте на своем юбилейном концерте.

В апреле 2019 года Алле Пугачевой исполнилось 70 лет, и в честь юбилея Примадонна отечественной эстрады дала грандиозный концерт в Кремле. Совсем скоро на экраны выйдет киноверсия нашумевшего концерта, в которую попал забавный инцидент с участием двойняшек Лизы и Гарри, выбежавших на сцену раньше, чем было необходимо по сценарию. В интервью «Доброму утру» Алла Борисовна рассказала, что произошло на сцене Кремлевского дворца: «Это было меня неожиданностью. Честно говоря, я про них совсем забыла. Они должны были выйти на длинном проигрыше в конце песни, а они выскочили раньше! Я даже слова забыла. Не там вступила... Но это не так важно. Они так вцепились в меня».

Напомним, на сцену Кремлевского дворца вышли не только младшие члены семьи Примадонны. Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин, старшая дочь Кристина Орбакайте с детьми Никитой, Дэни и Клавдией поддержали звезду на юбилейном концерте и исполнили с ней одну из самых символичных песен из ее репертуара — «Женщина, которая поет». «Я хотела, чтобы они увидели меня на сцене. Конечно, они видели старые концерты и записи, но у них нет ассоциации, что я та женщина. Я выступаю, чтобы у Лизы и Гарри осталась память обо мне», — призналась впоследствии Алла Борисовна.

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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