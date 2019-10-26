«Я даже слова забыла»: Лиза и Гарри Галкины чуть не сорвали мамино выступление в Кремле

В апреле 2019 года Алле Пугачевой исполнилось 70 лет, и в честь юбилея Примадонна отечественной эстрады дала грандиозный концерт в Кремле. Совсем скоро на экраны выйдет киноверсия нашумевшего концерта, в которую попал забавный инцидент с участием двойняшек Лизы и Гарри, выбежавших на сцену раньше, чем было необходимо по сценарию. В интервью «Доброму утру» Алла Борисовна рассказала, что произошло на сцене Кремлевского дворца: «Это было меня неожиданностью. Честно говоря, я про них совсем забыла. Они должны были выйти на длинном проигрыше в конце песни, а они выскочили раньше! Я даже слова забыла. Не там вступила... Но это не так важно. Они так вцепились в меня».