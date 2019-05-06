«Я бы хотела родить еще одного ребенка»: Юлия Барановская рассказала о планах на будущее и талантах своих детей

На днях телеведущая Юлия Барановская побеседовала с редактором портала «Летидор» и рассказала, какими правилами руководствуется в воспитании своих детей.
«Я никогда не платила детям за оценки и не обещала подарков за победы в конкурсах», — призналась она.
Занятия дети Юлии Барановской выбирают самостоятельно и достигают в них успехов. Так, прошлой осенью ее дочь Яна выиграла индивидуальный баттл в категории юниоры в Dance Todes Battle 2018. В прошлом году она вместе с братом Артемом (он поет и пробует себя в качестве ведущего) участвовала в кастинге международного проекта Broadway Dreams. Младший сын увлечен футболом.
«Мне очень важно прислушиваться к их желаниям. Не знаю, на чем они в итоге остановятся. Если ребенок сейчас гоняет мяч, это не значит, что он не захочет стать крупным бизнесменом, предпринимателем или просто учителем физкультуры», — считает звездная мама.
Деньги, которые детям уже сейчас удается зарабатывать, семья тратит на удовольствия, сообща решая, куда отправиться или что купить на эти суммы.
«Когда у меня бывает дополнительный заработок, я всегда советуюсь с ними: "Я могу заработать дополнительную денежку для нас или провести время с вами дома. Давайте решим, как поступить"», — делится Барановская.
Затронула Юлия и тему будущего своей семьи: «Я бы хотела родить еще одного ребенка, но перед этим выйти замуж за достойного мужчину, с которым мне точно захочется создать семью и прожить всю жизнь, глядя в одном направлении».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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