«Я бы хотела родить еще одного ребенка»: Юлия Барановская рассказала о планах на будущее и талантах своих детей

На днях телеведущая Юлия Барановская побеседовала с редактором портала «Летидор» и рассказала, какими правилами руководствуется в воспитании своих детей.

«Я никогда не платила детям за оценки и не обещала подарков за победы в конкурсах», — призналась она.

Занятия дети Юлии Барановской выбирают самостоятельно и достигают в них успехов. Так, прошлой осенью ее дочь Яна выиграла индивидуальный баттл в категории юниоры в Dance Todes Battle 2018. В прошлом году она вместе с братом Артемом (он поет и пробует себя в качестве ведущего) участвовала в кастинге международного проекта Broadway Dreams. Младший сын увлечен футболом.

«Мне очень важно прислушиваться к их желаниям. Не знаю, на чем они в итоге остановятся. Если ребенок сейчас гоняет мяч, это не значит, что он не захочет стать крупным бизнесменом, предпринимателем или просто учителем физкультуры», — считает звездная мама.