Взрослая дочь 46-летней Дарьи Поверенновой сделала новую стрижку и стала копией мамы

Сегодня в 18:59Взрослая дочь 46-летней Дарьи Поверенновой сделала новую стрижку и стала копией мамыКомментарииАктриса Дарья Повереннова показала новые фотографии с дочкой.«Найдите отличия!) Дочь продолжает эксперименты с длиной волос! Яблоко от яблони», — написала гордая мать. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Повереннова (@dpoverennova) 23 Апр 2019 в 5:22 PDT Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Текст: Роза ВетроваФото: instagramТегидети звездОбсудитьПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...