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«Взгляд папы, но маминого тоже много»: дочь Эммануила Виторгана и Ирины Млодик празднует первый день рождения

Эммануил Виторган нежно поздравил малышку-дочь с днем рождения.

В этот четверг, 28 февраля, младшая дочь 79-летнего Эммануила Виторгана и 57-летней Ирины Млодик празднует первый день рождения.

«Нам 1 годик», — написал счастливый отец в блоге, показав трогательное фото девочки.

Поклонники поздравляют Этель, обсуждая ее красоту, и спорят, на кого похожа девочка: «Нереальная красотуля», «Малышка просто прелесть! Кудряшка такая», «Она как куколка со старинных открыток. Такой ангелочек», «Ангел. Такие на Сикстинской мадонне Рафаэля», «Девочка! Мамина и Папина», «Какая сладкуля очень похожа на Вас обих», «Как похожа на Ирину», «Копия папы - просто одно лицо», «На папу похожа!!!! А может и на маму!!!!))))))», «Взгляд папы, но маминого тоже много», «На брата Максимку похожа».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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