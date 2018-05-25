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«Вынашивать смертника»: Тутта Ларсен рассказала, как рожала девочку без сердца

43-летняя Тутта Ларсен поделилась воспоминаниями о мертворожденной дочери.

Известная телеведущая и журналистка Тутта Ларсен старается лишний раз не вспоминать о трагическом эпизоде из своей жизни. Ее старшему ребенку — дочери — сейчас могло быть 18 лет, и она вместе со всеми заканчивала бы школу сегодня. К сожалению, во время беременности Тутты врачи поставили неутешительный диагноз, но будущая мама решила доносить плод.

«Сейчас будет немножечко больно, но я должна это написать. Директор московского центра паллиативной помощи Нюта Федермессер и Мэр Собянин ведут переговоры о создании центра паллиативной помощи беременным женщинам. Говоря проще, они планируют создать такое место, куда может прийти беременная женщина, которой сказали, что ее ребенок неизлечимо болен. И получить там квалифицированную медицинскую и психологическую помощь. Это настолько значимо и круто, что у меня нет слов. Потому что как только беременная женщина узнает такое, в лучшем случае она получает похлопывание по плечу из серии "родишь себе другого". А в худшем остается один на один со своим личным адом. И теперь ей будет куда пойти "на ручки"», — рассказала она.

«В теме пренатальной потери есть один серьезный момент. Дело в том, что часто такие диагнозы ставятся на поздних сроках. Например, как у меня — в 32 недели. И тут встает вопрос: прерывать или донашивать и рожать. Речь о ситуациях, когда есть патология плода, но нет угрозы для жизни матери. Если ты верующая, вопросов нет. Ты идешь по второму пути. А если колеблешься?», — продолжила Тутта.

«Я слышу мнения: зачем мучиться, продлевать страдания и свои, и ребенка, надо прерывать и все! (Хотя кто гарантирует, что в процессе прерывания мать и ребенок будут меньше страдать?) Или: это стресс для психики, вынашивать смертника, зная заранее, что он не жилец. Лучше прекратить это раньше. Но минутку. Ребенок, пусть и смертельно больной — это не воспаленный аппендикс и не гнилой зуб, который можно удалить под наркозом без последствий. Это твоя плоть и кровь, твои гены, гормоны и твоя судьба. Даже если он сразу уйдет, он имеет право прийти. И ты имеешь право с ним поздороваться, попрощаться и похоронить, чтобы было куда прийти поплакать. И психологически, и физиологически доносить и родить — меньшее из зол. И я очень жалею, что у меня не было такой возможности 18 лет назад», — поделилась болью несостоявшаяся в первый раз мама.

«Я уверена, что если бы моя девочка без сердца родилась естественным путем, в свой срок, последствия для моей психики и здоровья были бы куда менее драматичными. Я молю Бога, чтобы Нюта и Собянин осуществили свою идею. И еще молю, чтобы люди перестали рассуждать о том, как лучше потерять ребенка — раньше или позже», — с горечью подытожила она.

У «девочки без сердца» был несовместимый с жизнью порок и врачи настаивали на прерывании беременности, рассказывала ведущая ранее в интервью изданию «Православие и мир». «Мы спасаем огромное количеств очень маленьких детей с очень серьезными проблемами, но здесь, как только ребенок перестанет питаться вашей кровью, пуповиной, он тут же уйдет, потому что сердце не заработает, там нечему работать — там разобранный пазл, там огромная дыра в перегородке, практически недоразвит один желудочек. Это грубейший порок, абсолютно несовместимый с жизнью», — процитировала она слова врачей. Искусственное прерывание беременности на этом сроке проводится только по медицинским показаниям: к 32 неделе вес малыша как минимум 1,5 килограмма, рост — около 40 сантиметров, у него полностью сформированные пухленькие ножки и ручки, в этот период уже активно закладывается иммунитет.

Когда Тутта Ларсен только собиралась делать первые шаги к материнству, врачи говорили, что она вряд ли сможет иметь детей. Первый муж звезды, гитарист группы I.F.K. Максим Галстьян, видимо на всякий случай завел любовницу. «У него была другая женщина, которая жила практически на моей кровати. Я приходила с УЗИ домой и снимала ее волосы со своей подушки. Этот факт его неверности затмевал все мысли о том, что происходит с ребенком. В какой-то момент ребенок отошел на задний план, и я была настолько одержима неверностью мужа, я жила в таком аду от этого, что вообще не понимала, что теряю ребенка», — признавалась Ларсен ранее.

Сейчас у Тутты три ребенка: двое — двухлетний Иван и семилетняя Марфа — от второго супруга, и родившийся в отношениях с журналистом Захаром Артемьевым двенадцатилетний Лука. Со вторым супругом, Валерием Колосковым, она наконец обрела настоящее женское счастье.

Фото: instagram

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