«Вылитый дедушка»: поклонники Екатерины Стриженовой обсуждают очаровательные кудряшки ее подросшего внука

Казалось бы совсем недавно Екатерина и Александр Стриженовы стали бабушкой и дедушкой. И вот, наследник именитого семейства уже отмечает «круглую дату» — 1,5 года.

«Удивительным образом "будни и праздники Пети Петровича" стали главными событиями нашей жизни... Нам полтора года, растем! #петяпетрович #моялюбовь #внук #лучшевсех», — написала телезвезда под трогательным видео.

«Катюша, полтора года — это серьезный возраст. Слушала голос за кадром и подумала, что это ты. Оказалось, что это Настя. Как похоже», — отреагировала Елена Малышева.

Подписчики Екатерины отметили, что мальчик очень похож на своего деда: «Чудо парнишка, копия деда», «Чудо чудесное, как на деда Стриженова похож», «Как на вашего мужа похож», «Вылитый дедушка», «Ой, его точно нужно снимать в Большом кино, ну, или как минимум, в Ералаше», «Такой сладенький», «Булочка», «Взбитенький крепыш», «Настоящий Купидончик с золотыми кудрями», «Кучерявая прелесть», «Кукленок», «Такой интересный, себя в зеркало рассматривает так внимательно», «Ну такой хорошенький», «Обожаю этого богатыря».

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