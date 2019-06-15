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«Выбирать свое чудо»: Наша поделилась нежным фото с 7-месячной дочкой

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Нюша

Фото: Instagram Нюши
Певица опубликовала в Instagram трогательный кадр.

5 июня дочери Нюши и Игоря Сивова исполнилось семь месяцев. Популярная певица стала чаще делиться снимками подросшей малютки, которые неизменно умиляют ее многочисленных поклонников. «Выбирать своё чудо 💞», — процитировала Нюша свою песню в подписи к новому фото с семимесячной дочкой.

«Боже, давно не видела чего-то настолько милого», «Две принцессы», «Я просто таю от милоты этого фото», «Две красавицы», «Какой хвостик», «Оооооооооо, как это мило», «Дочка в маму пошла , такая же красотка!!!!», «Казалось, недавно появилась на свет, а уже такая большая»,— комментируют снимок подписчики.

Напомним, несколько дней назад супруг певицы Игорь Сивов отмечал свой день рождения, в честь которого Нюша впервые опубликовала свадебное фото.

Больше о долгожданной беременности Нюши вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: Instagram, YouTube

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