«Выбирать свое чудо»: Наша поделилась нежным фото с 7-месячной дочкой

«Боже, давно не видела чего-то настолько милого», «Две принцессы», «Я просто таю от милоты этого фото», «Две красавицы», «Какой хвостик», «Оооооооооо, как это мило», «Дочка в маму пошла , такая же красотка!!!!», «Казалось, недавно появилась на свет, а уже такая большая»,— комментируют снимок подписчики.