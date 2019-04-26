«Вся в маму»: Кристина Асмус приучает 5-летнюю дочь к бьюти-процедурам

Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фотографию с 5-летней дочерью: девочка пришла на первую в своей жизни бьюти-процедуру. В салоне дочери Кристины и Гарика Харламова делают маникюр. «Маник, басик, детский сад», - подписала фото Асмус.
Многомиллионная армия подписчиков актрисы разделилась на два лагеря: одни хвалят Кристину и Настю, другие – критикуют. «Молодцы. Девочку нужно с детства приучать быть Девочкой», «Девы, выдыхайте, детенышу просто пилят ногти. вы своим обгрызаете?», «Девочки такие девочки», «Это так круто! Не понимаю людей, которые критикуют то, что Кристина учит малышку ухаживать и следить за собой. Ей же не наращивают ногти и не делают гель-лак, просто приучают к чистоплотности и повышают уверенность в себе. Я бы очень хотела быть такой же хорошей мамой, как ты!», - говорят одни.
«Вам не кажется, что это слишком?», «Кристин, это перебор ты прости», - спрашивают другие (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Настя – первенец Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова. Родители показывают дочку нечасто. Но подписчики не раз уже отмечали, что девочка очень похожа на маму. В ответ Кристина говорит, что от «лучшего в мире отца» Настя взяла некоторые черты. Актеры состоят в браке с 2013 года. До Кристины Харламов два года был женат на менеджере одного из столичных ночных клубов.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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