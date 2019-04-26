«Вся в маму»: Кристина Асмус приучает 5-летнюю дочь к бьюти-процедурам

Многомиллионная армия подписчиков актрисы разделилась на два лагеря: одни хвалят Кристину и Настю, другие – критикуют. «Молодцы. Девочку нужно с детства приучать быть Девочкой», «Девы, выдыхайте, детенышу просто пилят ногти. вы своим обгрызаете?», «Девочки такие девочки», «Это так круто! Не понимаю людей, которые критикуют то, что Кристина учит малышку ухаживать и следить за собой. Ей же не наращивают ногти и не делают гель-лак, просто приучают к чистоплотности и повышают уверенность в себе. Я бы очень хотела быть такой же хорошей мамой, как ты!», - говорят одни.

«Вам не кажется, что это слишком?», «Кристин, это перебор ты прости», - спрашивают другие (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).