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«Вся семья в сборе»: Алена Шишкова поделилась трогательными снимками с Тимати и дочерью

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Алены Шишковой

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Модель устроила новогоднюю фотосессию с четырехлетней дочерью и ее отцом.

Тимати и Алена Шишкова впервые стали родителями в 2014 году, когда родилась девочка, которую назвали Алисой. Несмотря на то, что рэпер и модель расстались практически сразу после рождения ребенка, до сих пор им удается сохранять теплые отношения и вместе воспитывать девочку. Все праздники бывшие возлюбленные стараются отмечать в семейном кругу, и грядущий Новый год не станет исключением. Несколько часов назад Алена поделилась несколькими фотоснимками из импровизированной домашней фотосессии с дочерью и ее бабушкой по папиной линии. «С Наступающим», — лаконично подписала кадры Шишкова.

«Вся семья в сборе», «Очень красивое и счастливое фото! Семейное», «Какая же хорошая семья) счастья вам!», «Какое милое фото», «Искренне, уютно и так по-домашнему», «Для Алисы это её семья. Даже если не вместе…..», «Какие вы умнички!!! Какой пример прекрасный!!! Пример, как справиться с ненавистью и остаться человечными. Алиске повезло) низкий поклон маме вашего семейства», «Красиво смотритесь все вместе, нежностью и любовью веет от фото❤️» — написали подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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