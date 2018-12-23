«Вся семья в сборе»: Алена Шишкова поделилась трогательными снимками с Тимати и дочерью

Тимати и Алена Шишкова впервые стали родителями в 2014 году, когда родилась девочка, которую назвали Алисой. Несмотря на то, что рэпер и модель расстались практически сразу после рождения ребенка, до сих пор им удается сохранять теплые отношения и вместе воспитывать девочку. Все праздники бывшие возлюбленные стараются отмечать в семейном кругу, и грядущий Новый год не станет исключением. Несколько часов назад Алена поделилась несколькими фотоснимками из импровизированной домашней фотосессии с дочерью и ее бабушкой по папиной линии. «С Наступающим», — лаконично подписала кадры Шишкова.